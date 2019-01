Il giardino mediceo di Boboli a Firenze è chiuso in via precauzionale per rischio ghiaccio: lo ha stabilito la direzione delle Gallerie degli Uffizi.

Salvo diverso ordine, la riapertura è prevista per domani.

In considerazione della situazione meteo, l’aeroporto di Firenze è tornato alla piena operatività intorno a mezzogiorno. Disagi stamani erano stati causati dalla nebbia: dirottati o cancellati i voli in arrivo e in partenza.