Maltempo Firenze: continua l’accoglienza per l’emergenza freddo

“Tra il 3 dicembre 2018 e il 10 gennaio 2019 sono 28 le persone che hanno accettato il servizio di accoglienza invernale”. Lo ha detto l’assessore al welfare del Comune di Firenze Sara Funaro, rispondendo ad un question time proposto in consiglio comunale dal presidente della commissione ambiente, vivibilita’ urbana e mobilita’ Fabrizio Ricci.

Nel periodo in questione, ha precisato Funaro, “sono state distribuite 153 coperte, 66 metalline per il freddo, 32 sacchi a pelo, 607 bevande calde, 929 ceste con generi alimentari e 137 indumenti”. Quest’anno il servizio di accoglienza invernale ha previsto circa 140 posti letto, a disposizione dei senza fissa dimora che decidono di lasciare la strada. “Sono numeri importanti e tutti possono rendersene conto andando in giro la sera – ha risposto poi Ricci -. Siamo riusciti a fronteggiare il problema e aiutare i senza fissa dimora”.