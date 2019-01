Maltempo Firenze, Bettini: “Disagi per il ghiaccio imprevisti”

“Ci sono pervenute alcune segnalazioni di disagio da parte dei cittadini che hanno lamentano ghiaccio sulle strade. Ce ne scusiamo ma queste situazioni non erano previste”. Lo ha detto l’assessore all’Ambiente del Comune di Firenze Alessia Bettini.

“La protezione civile insieme alla polizia municipale – si legge in una nota del Comune – si sono comunque attivate ed e’ stato fatto quanto possibile. Si sono verificate alcune situazioni di ghiaccio in alcuni punti della citta’ a causa di un fenomeno che purtroppo in inverno si verifica molto spesso, ovvero un rialzo e poi un repentino abbassamento delle temperature, con conseguente ghiaccio laddove si era formata umidita’”.

Bettini ha poi precisato che “in questi giorni non e’ prevista allerta ghiaccio”, per cui “spargere sale preventivamente rovina l’asfalto. Invitiamo i cittadini a prestare la massima attenzione all’ eventuale presenza di ghiaccio e a segnalarci le situazioni di rischio”.