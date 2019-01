Maltempo, frana Bussoleno: dalla Regione Piemonte oltre 3,5 mln

Per il ripristino del territorio di Bussoleno colpito dalla frana del giugno scorso saranno messi in campo oltre tre milioni e mezzo. Lo sottolinea l’assessore regionale Alberto Valmaggia, oggi in sopralluogo per la presentazione degli interventi.

Questi prevedono la pulizia dell’area interessata, la creazione di vasche di trattenuta, il convogliamento delle acque del rio Comba delle Foglie verso la Dora Riparia, i primi lavori sul versante della stabilizzazione dei suoli, anche con interventi di natura boschiva. La somma complessiva include il soccorso alla popolazione e i primi interventi di urgenza, tutte le opere, e il pagamento dei danni ai privati.

Obiettivo dei lavori, bloccare eventuali future colate di detriti mettendo in sicurezza l’abitato. Tre case saranno demolite, e presto saro’ possibile il rientro nelle abitazioni evacuate.

“La Regione – rimarca Valmaggia – si e’ attivata tempestivamente per garantire che il territorio danneggiato venga ripristinato con garanzie di maggiore sicurezza rispetto al passato. Le nostre priorita’ sono ora quelle di consentire un rapido rientro dalla popolazione evacuata, e di ottenere dallo Stato che vengano presto risarciti i danni dei privati”.