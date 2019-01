Maltempo, emergenza freddo: in campo anche il Comune di Catania

Sono quasi al completo ogni sera a Catania i quaranta posti letto provvisori realizzati in piazza della Repubblica con il coordinamento del Comune e delle associazioni di forza intervento rapido di protezione civile per l’accoglienza di senza tetto nelle 4 tende e nella roulotte da campo allestite dalla Protezione Civile Regionale.

In questi giorni di freddo ai piu’ bisognosi viene dato un primo supporto con coperte e viveri di prima necessita’, tramite l’azione dei volontari delle associazioni Soccorso e Fratellanza, Accoglienza e Solidarieta’ e Caritas.

“Registriamo – ha detto l’assessore ai servizi sociali Giuseppe Lombardo – una corsa alla solidarieta’ dei catanesi, che portano coperte e beni di prima necessita’ per rifocillare quanti accettano di trovare ricovero in queste tensostrutture riscaldate in cui i volontari offrono bevande e pasti caldi, oltre alla brandina e alle coperte”.

“Tanti catanesi – aggiunge – stanno raccogliendo l’appello di portare beni di prima necessita’ e indumenti pesanti per dare un aiuto concreto a questi soggetti svantaggiati. Insieme al sindaco Pogliese mi sento di ringraziare ognuno di loro e ogni singolo volontario”.

Le tende rimarranno montate sino a domenica sera, ma qualora le temperature dovessero ancora scendere il sindaco Pogliese e l’assessore Lombardo chiederanno di prorogare il servizio di accoglienza dei senzatetto in piazza della Repubblica fino al cessare dell’emergenza. Infine, nelle strutture in convenzione con il Comune per accogliere i piu’ bisognosi di ricovero e protezione, sono sempre operativi i posti letto aggiuntivi a quelli ordinari.