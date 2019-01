Maltempo, emergenza freddo: Croce Rossa al lavoro in tutta Italia

Sono migliaia le persone raggiunte ogni sera dalle quasi cento Unità di Strada della Croce Rossa Italiana, che, grazie alla capillarità della propria rete – con le sue oltre mille sedi – riesce a essere presente in ogni scenario di vulnerabilità, in particolar modo nel Sud Italia, dove il gelo e la neve si sono fatti sentire con particolare intensità.

Volontari e operatori stanno assicurando cibo, bevande calde, coperte ma anche assistenza medica e supporto psicologico per cercare di prevenire episodi come quello di una settimana fa a Roma, quando una persona senza dimora è stata trovata morta sulla panchina di un parco.

A Lecce sono centinaia le persone raggiunge dai volontari, che stanno operando da giorni senza sosta per distribuire indumenti e generi alimentari. È stato anche attivato un servizio navetta per trasferire le persone senza dimora nella struttura di Masseria Ghermi, gestita dalla CRI , dove offrire loro ristoro per la notte.

Inoltre, a Torino è stato allestito con il Comune un rifugio per l’Emergenza Freddo da oltre 650 posti letto, a Civitavecchia aperta invece una struttura per garantire un letto caldo a trenta persone, mentre a Catania i volontari CRI hanno montato tensostrutture riscaldate che ospitano ogni notte circa quaranta persone. Massima attenzione anche a Palermo, dove la CRI opera insieme alle istituzioni e alle altre organizzazioni di volontariato nell’ accompagnare le persone nei dormitori e nella distribuzione di generi di conforto. Diversi, inoltre, i Comitati che hanno lanciato appelli per la raccolta di vestiario e coperte, come avvenuto a Roma, Crema o nella zona di Formia, in provincia di Latina.

A Lucca messo a disposizione anche un numero d’emergenza per segnalare la presenza di persona senza dimora sul territorio.