Please wait...

No votes yet.

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating

– chiusura al pubblico, domani giovedì 24 gennaio di giardini e parchi storici comunali . Al fine di consentire la prosecuzione delle attività e dei servizi pubblici che vengono svolti al loro interno (musei, impianti e locali per attività ludico/sportive, locali ad uso abitativo/associativo), sono individuati appositi percorsi in modo da permettere l’accesso ed il deflusso;

Inoltre, viste le previsioni di vento di burrasca forte per la giornata di domani giovedì 24 gennaio , entrano in vigore le ordinanze del Sindaco che dispongono alcune misure a tutela della pubblica incolumità:

In seguito al messaggio emesso dal Centro Funzionale Meteo idrologico di Protezione Civile della Regione Liguria lo stato di allerta nivologica gialla nel territorio del Comune di Genova è stato prolungato fino alle ore 06.00 di domani giovedì 24 gennaio .

Maltempo Genova: prosegue l’allerta per neve, avviso per vento di burrasca

article

1211013

MeteoWeb

Maltempo Genova: prosegue l’allerta per neve, avviso per vento di burrasca

In seguito al messaggio emesso dal Centro Funzionale Meteo idrologico di Protezione Civile della Regione Liguria lo stato di allerta nivologica gialla nel territorio del Comune di Genova è stato prolungato fino alle ore 06.00 di domani giovedì 24 gennaio. Inoltre, viste le previsioni di vento di burrasca forte per la giornata di domani giovedì 24 gennaio, entrano in vigore le

http://www.meteoweb.eu/2019/01/maltempo-genova-allerta-neve-avviso-vento-burrasca/1211013/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2018/02/Neve-Genova3.jpg

ANALISI E SITUAZIONE