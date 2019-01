Maltempo, il Comune di Taranto: “Risposte concrete all’emergenza freddo”

“Positivo il bilancio delle azioni poste in essere dall’amministrazione comunale per far fronte all’emergenza freddo che sta interessando la citta’ in queste ore”. E’ il Comune di Taranto a fare un primo bilancio soprattutto per quanto riguarda l’assistenza ai senza fissa dimora.

Per l’assessore comunale al welfare, Simona Scarpati, “le associazioni di volontariato e di protezione civile con grande disponibilita’ hanno accolto l’appello dell’amministrazione” e “hanno offerto il loro supporto per avvicinare i senza tetto e provvedere al loro inserimento presso i centri di accoglienza. Il volontariato ha risposto con slancio per far fronte alle situazioni di disagio in supporto alle attivita’ poste in essere dall’amministrazione”.

Inoltre, il Comune di Taranto rende noto che il sindaco, Rinaldo Melucci, “ha emanato una ordinanza con cui si e’ disposta l’apertura diurna e notturna della struttura comunale ex scuola Codignola, attualmente in gestione ad Abfo, in zona Salinella e sino alla totale cessazione dell’emergenza freddo”. Messa anche a disposizione dei senza tetto “la struttura del dormitorio comunale in Via Orsini, a supporto di quello gestito dalla Caritas Diocesana che ha assicurato l’apertura in via continuativa il centro “San Cataldo Vescovo” e la mensa. Tutte le attivita’ – si sottolinea – si sono svolte in completa sinergia con il Comando di Polizia Municipale e la Protezione Civile, anche attraverso il Centro Operativo Comunale attivo h24″.

Per ogni emergenza nelle prossime ore, il Comune di Taranto segnala una serie di numeri utili telefonici: Centrale operativa polizia locale 0997323204; Protezione civile 0997350187; Servizio sociale 0994581774 e Sportelli di segretariato sociale 0994581310. “L’amministrazione – conclude l’assessore Scarpati – ha messo in campo attivita’ di natura strutturale e non strutturale per contrastare ogni possibile danno o rischio conseguente all’ondata di gelo. Anche la cittadinanza ha risposto con slancio e sostegno diretto. Restiamo in allerta per il costante monitoraggio del territorio sino alla cessazione dell’emergenza”.