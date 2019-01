Maltempo, il Comune di Treviso: “20 posti letto per i senzatetto”

Venti nuovi posti letto a favore di senzatetto soliti trascorrere la notte in ripari di fortuna sono stati resi disponibili dal Comune di Treviso, in collaborazione con la Prefettura, all’interno della ex caserma “Serena” in cui vivono i richiedenti asilo.

Nella struttura, gestita dalla cooperativa Nova Facility, le persone prive di domicilio potranno anche ottenere un pasto caldo. Il provvedimento e’ stato adottato in previsione del forte abbassamento delle temperature atteso nelle prossime ore. I posti letto si aggiungono a quelli gia’ operativi nei locali della Caritas e in altri due punti della citta’.