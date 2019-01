Maltempo, in 3 dispersi sull’Etna: soccorsi da vigili fuoco

Tre persone, di eta’ compresa tra i 25 e i 40 anni, che si erano persi durante un’escursione a Piano Provenzana, sul versante di Lingaglossa dell’Etna, sono stati trovati due ore e soccorsi da vigili del fuoco.

A permetterne il salvataggio anche l’intervento degli operatori della squadra di Topografia applicata al soccorso (Tas) dei pompieri che li hanno geolocalizzati grazie alla rilevazione della posizione dei loro telefonini. I tre, che erano dispersi in una boscaglia, sono stati messi in condizione di sicurezza per essere poi affidati ai controlli medici.