Maltempo in Sicilia: gruppo di scout bloccato da una tormenta di neve

Un gruppo di scout di Riposto impegnato in un campo nella zona di Montargano, a Casa Betania, è rimasto bloccato questa mattina sulla via del ritorno perché sorpreso da una tormenta di neve. In loro soccorso e’ intervenuta la Protezione civile comunale di Mascali che con un fuoristrada attrezzato ha accompagnato gli esploratori in difficoltà a Puntalazzo, con un servizio navetta. “Considerato che sul posto inizialmente erano intervenuti alcuni genitori, molti dei quali muniti di auto non adeguatamente attrezzate – afferma il sindaco Luigi Messina – abbiamo subito attivato la nostra Protezione civile e con un fuoristrada di proprieta’ dell’Ente comunale abbiamo aiutato e poi accompagnato gli scout sino alla piazza della frazione di Puntalazzo assicurando un servizio di assistenza in sicurezza”. La Citta’ Metropolitana di Catania in stretto contatto con l’amministrazione comunale, ha incaricato una ditta esterna che e’ tutt’ora impegnata nella messa in sicurezza delle strade.