Maltempo e influenza: aumentano i casi nel Salento

Sono aumentati in Salento, anche a causa degli sbalzi di temperatura, i casi di influenza stagionale: la provincia di Lecce è contrassegnata come “Zona rossa” nella mappa di Influeweb, il portale che raccoglie dati settimanali durante la stagione influenzale.

Secondo l’ultimo rapporto epidemiologico Influnet dell’Istituto Superiore di Sanità, riferito fino al 30 dicembre 2018, la Puglia ha fatto registrare un’incidenza del 4,33%. I casi tra i bambini dai zero ai quattro anni sono stati 32 con un’incidenza del 10,87%, mentre quelli tra i 5 ed i 14 anni sono stati 44 con una incidenza del 6,12%. Nella popolazione tra i 15 ed i 64 anni si sono avuti 174 casi con un’incidenza del 3,08%. Nella fascia di eta’ dai 65 anni in su si sono avuti 123 casi con un’incidenza del 6,30%.