Maltempo Ischia: statale di Casamicciola e scuole chiuse domani 29 Gennaio

Nuova chiusura prevista domani della litoranea ex SS 270 tra Casamicciola e Lacco Ameno, all’altezza dell’eliporto. Il sindaco di Casamicciola ha firmato un’ordinanza che a partire dalle ore 22 disporrà l’interdizione al traffico veicolare della strada per la sola giornata di martedì, al fine di consentire a una ditta incaricata dalla Città Metropolitana di eseguire le opere di demolizione della restante parte del muro crollato nella tarda serata di giovedi’ scorso.

Il sindaco ha anche disposto la chiusura di tutte le scuole del territorio di Casamicciola. Una nuova chiusura che a “catena” ha determinato la chiusura di tutte le scuole nei Comuni di Lacco Ameno, Forio e Ischia.

In serata e’ stata diffusa una nota del Comune di Ischia: “In seguito all’interdizione al traffico veicolare della litoranea tra Casamicciola e Lacco Ameno, necessaria alla ditta incaricata dalla Citta’ Metropolitana per eseguire le opere di demolizione della restante parte del muro crollato a seguito della frana avvenuta all’altezza dell’eliporto – è scritto – il sindaco di Ischia ha disposto la sospensione delle attivita’ didattiche degli istituti scolastici superiori presenti sul territorio del Comune d’Ischia, per la sola giornata di martedi’ 29 gennaio“.