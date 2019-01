Maltempo Lazio: attivi spargisale sulle strade regionali

Spargisale di Astral spa attivi da ieri pomeriggio e per tutta la notte sulle strade 411 Sublacense, 411 dir. di Campocatino, 155 di Fiuggi e di Fiuggi Raccordo; in corso operazioni di rimozione della neve accumulata, a causa del vento, sulla 411 dir. di Campocatino. Le strade sono tutte percorribili.

Sgombra da ghiaccio e neve anche la 312 Castrense su cui si segnala, però, un forte vento di tramontana.

Tempo nuvoloso senza pioggia sulle strade regionali 657 Sabina e 313 di Passo Corese dove è comunque stata effettuata salatura preventiva.

Spargimento del sale ancora in corso sulle strade regionali 666 di Sora, 509 di Forca d’Acero, 627 della Vandra. Sulla strada di Forca d’Acero, dal km 15+000 al km 9+680, attivo anche lo spazzaneve.

Lo comunica Astral Infomobilità.