Maltempo Liguria: “La strada di Portofino pronta per Pasqua a traffico alternato”

“Questa strada sarà pronta come abbiamo promesso per il ponte di Pasqua per un senso di marcia. Poi, immagino prima di entrare nel vivo della stagione estiva, a doppio senso di marcia. Dopodiché io sono ottimista e conterei di guadagnare anche qualche giornata rispetto alle migliori promesse che abbiamo fatto”.

Lo ha detto oggi il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, a margine del suo sopralluogo nel levante genovese e a Portofino sui lavori di ripristino della strada provinciale 227 che collega il borgo di Portofino con il comune di Santa Margherita Ligure, interrotta dai danni della mareggiata dello scorso fine ottobre. Oggi è stato consegnato il cantiere per l’intervento di ripristino della viabilità: a vincere l’appalto per i lavori è stato un pool di aziende del territorio, che ha come capo cordata la Sas Traversone di Rezzoaglio.

I lavori per ricostruire la strada sono stati finanziati con uno stanziamento diretto di Regione Liguria da 1,5 milioni di euro a cui si aggiungono 1,5milioni derivati da fondi dell’emergenza. Il cantiere è stato consegnato oggi alla presenza del presidente di Regione Liguria, dell’assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone, dei sindaci e degli assessori di Portofino e Santa Margherita Ligure e del consigliere delegato della Città Metropolitana per la viabilità, Franco Senarega.