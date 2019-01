Maltempo Liguria: lavori nella strada per Portofino

Sarà un raggruppamento guidato dall’azienda Traversone sas di Rezzoaglio a ricostruire la strada provinciale 227, tra Paraggi e Portofino, crollata nel territorio di Santa Margherita ligure a causa della mareggiata del 29 ottobre scorso.

Lo rende noto la Città metropolitana di Genova dopo l’apertura delle buste per la gara che si è conclusa ieri. L’associazione temporanea di imprese è completata dalle aziende Icostra srl, Seib srl, Art sub srl e Bonfiglio Alberto sas. Lunedi’ prossimo alle 13.30 la consegna dei cantieri, alla presenza anche del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

L’obiettivo delle amministrazioni è riaprire almeno parzialmente la strada per le prossime vacanze di Pasqua. “Sono molto soddisfatto per la celerità e l’efficienza dimostrata nella gestione della procedura da parte degli uffici della Città metropolitana di Genova- commenta il consigliere con delega alla viabilità e capogruppo della Lega in consiglio regionale, Franco Senarega- sono inoltre felice del fatto che il vincitore sia un raggruppamento di imprese con sede nel nostro territorio, situazione che indiscutibilmente garantira’ una ricaduta economica e contestualmente posti di lavoro per le aziende liguri”.