“Per questo – conclude il governatore – chiederemo che i poteri dell’ordinanza di protezione civile vengano allargati per poter porre in essere tutte le operazioni necessarie, una volta che i privati abbiano concluso i lavori a loro spettanti nello specchio acqueo”.

Il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, fa il punto sulla situazione del porto di Rapallo, colpito dalla mareggiata di fine ottobre, in chiusura della riunione in Capitaneria di porto a Genova, a cui il governatore ha partecipato assieme all’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, all’ammiraglio Nicola Carlone e al sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco.

“Stiamo chiedendo al governo strumenti straordinari per provvedere alla pulizia dei fondali e garantire alla città di Rapallo piena funzionalità per la stagione estiva”.

Maltempo Liguria, Toti: “Chiederemo al governo strumenti straordinari per Rapallo”

