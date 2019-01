Maltempo: Linosa isolata da giorni, la Guardia Costiera porta i farmaci

A causa del maltempo Linosa è rimasta isolata per giorni: le avverse condizioni meteo avevano causato la momentanea sospensione dei collegamenti marittimi, e stavano per terminare i farmaci per curare l’influenza, diffusa soprattutto tra i più piccoli.

In soccorso agli abitanti della piccola isola dell’Agrigentino è intervenuta la Guardia costiera: è stato disposto l’intervento di una motovedetta che, una volta imbarcati i farmaci, ha provveduto al trasporto a Linosa, sfidando raffiche di vento con raffiche di circa 30 nodi, onde alte fino a 4 metri e piogge intense.