Maltempo Marche: neve e gelo in tutta la regione

Neve e gelo nelle Marche, secondo le previsioni, con accumuli che non hanno generato criticità particolari, se non lungo la Salaria, che è stata chiusa al traffico ai mezzi pesanti. L’ondata di freddo si e’ fatta sentire in tutte le province e, in particolare, lungo la fascia appenninica, dove la neve ha raggiunto anche i 20 centimetri.

Fiocchi di neve anche lungo la costa da Senigallia ad Ancona, mentre in provincia di Pesaro-Urbino, i mezzi spazzaneve e spargisale sono entrati in azione dalle prime ore di questa mattina, ma tutte le strade sono percorribili.

Tutta l’area del cratere del terremoto, dal Piceno al Fermano e al maceratese, e’ stata interessata da precipitazioni nevose, che hanno interessato anche la superstrada. Il meteo è previsto in miglioramento nelle prossime ore.