Il mare in burrasca impedisce il collegamento via mare tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia). La motonave ‘Isola di Capraia’ e’ rimasta anche oggi in porto rinforzando gli ormeggi. La Capitaneria di porto ha emesso un nuovo avviso di burrasca valido fino alla serata che prevede vento da nord-est a forza 7 e mare mosso. In mattinata una lieve nevicata e’ arrivata anche nei paesi vicini al litorale: Guglionesi (Campobasso), San Giacomo degli Schiavoni (Campobasso) e paesi limitrofi.