Maltempo, mare mosso a Portofino: lezioni a distanza per gli studenti

A causa di vento forte e mare mosso oggi un’altra lezione si tiene all’interno del Teatrino Comunale di Portofino per i 7 giovani studenti del Borgo: lo rende noto il Comune di Portofino, sottolineando che a causa dell’isolamento forzato dovuto alla mareggiata di ottobre i giovani portofinesi seguono le lezioni in un’aula “tutta speciale, in un luogo simbolo per il paese, voluta fortemente dall’amministrazione e creata grazie all’appoggio della Regione Liguria“. La decisione era stata presa in vista di queste giornate di vento e mare grosso in cui i battelli non hanno la possibilità di raggiungere l’attracco di Molo Umberto I.