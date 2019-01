Maltempo Matera: divieto di mezzi pesanti sui tratti della Statale Appia

Per le nevicate e le gelate, la Prefettura di Matera ha disposto, a partire dalle 18.00 e sino a cessate esigenze, la sospensione della circolazione dei veicoli commerciali di massa complessiva superiore a 7.5 tonnellate sul raccordo della strada 7 Appia a partire dall’innesto con la ss 407 Basentana e sino allo svincolo di Miglionico e in prosecuzione sulla ss 7 nel tratto compreso tra lo svincolo di Miglionico e quello di Matera, in entrambe le direzioni.

Con lo stesso provvedimento è stato disposto anche l’obbligo di catene a bordo o di pneumatici da neve su tutti i veicoli in circolazione sulle arterie statali e provinciali ricadenti in provincia di Matera.

Il compartimento Anas di Potenza, oltre a garantire il costante monitoraggio delle strade statali, installerà due segnaletiche luminose agli svincoli della statale 407 Basentana che adducono al raccordo della statale 7 in direzione Miglionico. Nella città di Matera, inoltre, per il persistere del maltempo, il Comune ha deciso di aprire un centro di accoglienza per persone senza casa o in difficoltà per l’emergenza neve, mettendo a disposizione la palestra della scuola media ”Torraca”. La decisione è scaturita al termine dell’incontro tra i rappresentanti del Comune di Matera e i responsabili del centro operativo comunale della protezione civile.