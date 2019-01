Maltempo: migliora la situazione meteo in Friuli Venezia Giulia

Migliorano le condizioni meteo in Friuli Venezia Giulia dopo le deboli nevicate cadute nelle ultime ore in diverse parti della regione e in particolare su pianura e costa. Le precipitazioni – informa l’Osmer – si sono attenuate, anche se rimane il rischio di formazione di ghiaccio al suolo soprattutto sul Carso e in montagna. Sulle Alpi Giulie e Canin – riferisce il bollettino valanghe – il pericolo valanghe e’ moderato, mentre sulle Alpi Carniche e sulle Prealpi, dove sono caduti circa 10 centimetri di neve, il pericolo e’ debole.

Al momento sono 250 i volontari della Protezione civile impegnati sul territorio per attivita’ di spargimento sale, controllo e pulizia delle strade. A Trieste, dove questa mattina si era resa necessaria la chiusura di alcune strade per un paio d’ore a causa dell’intensificazione delle precipitazioni, la situazione e’ rientrata alla normalita’ e attualmente – afferma la Polizia locale – tutte le vie sono di nuovo percorribili. Imbiancate in mattinata anche Udine e Pordenone. A causa del Maltempoad Aviano tre automobili sono uscite di strada, senza gravi conseguenze per le persone a bordo. Sul posto, tra gli altri, i vigili del fuoco.