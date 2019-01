Maltempo Molise: a Campobasso oltre 200 chiamate al 113

In Molise, dopo la tregua odierna, è atteso l’arrivo di una nuova perturbazione che interesserà gran parte della regione con nuove nevicate.

A Campobasso sono state 215 le chiamate al 113 per richiedere soccorso e informazioni sulla viabilità negli ultimi giorni. I maggiori disagi si sono registrati a Campitello Matese, frazione di San Massimo (Campobasso), dove la polizia è intervenuta per soccorrere alcuni sciatori che, nonostante il maltempo, si erano avventurati sulle piste. Inoltre, a causa del ghiaccio si sono registrati incidenti stradali per i quali è stato necessario l’intervento delle Forze di Polizia.