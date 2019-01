Maltempo Molise: scuole chiuse a Campobasso e in numerosi altri Comuni

A causa del maltempo, in 28 Comuni del Molise i sindaci hanno deciso di tenere le scuole chiuse: in una decina le aule resteranno deserte anche domani.

Il territorio nei giorni scorsi è stato bersagliato da nevicate abbondanti e temperature gelide che hanno paralizzato la circolazione.

Da oggi i mezzi pesanti sono tornati a transitare in provincia di Campobasso, dopo il blocco durato tre giorni.