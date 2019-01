Maltempo, nevicate nel barese: il Prefetto vieta la circolazione dei mezzi pesanti

A causa del nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse in provincia di Bari, dove nelle prossime ore è atteso un peggioramento con nuove nevicate, anche a quote basse e sulla costa, e temperature ulteriormente in calo, il prefetto di Bari Marilisa Magno ha disposto il divieto di circolazione dei veicoli commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate, compreso il transito dei trasporti e veicoli eccezionali, sull’intero sistema viario dell’Area Metropolitana di Bari (statale e provinciale), fatta eccezione per la rete autostradale, ”dalle 19 di oggi fino a cessate esigenze, salvo rivalutazioni sulla base di un costante monitoraggio del fenomeno, con riferimento anche alle arterie autostradali di competenza”.

Ieri pomeriggio era stato disposto lo stesso provvedimento ma poi in tarda serata era stato revocato a seguito di previsioni che sembravano migliori di quanto stabilito in precedenza. Ma le nevicate sono arrivate abbastanza copiose e su qualche strada, ad esempio sulla statale 96 tra Bari e Altamura, all’altezza di Toritto, si sono verificati incolonnamenti e rallentamenti e anche la chiusura di un tratto per alcune ore proprio per via di alcuni camion che si sono messi di traverso. Lo stesso fenomeno si è presentato in qualche altra arteria meno trafficata.