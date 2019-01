Maltempo e neve a Firenze, il sindaco: “Scuole chiuse? Non ci sono le condizioni”

“I vigili del fuoco ci hanno fatto sapere che non ci sono stati interventi di particolare rilievo. Ripeto invito a non usare motorino e moto che sono particolarmente pericolosi con ghiaccio e qualche nevicata. Non ci sono le condizioni al momento per chiudere le scuole“: lo ha spiegato il sindaco di Firenze Dario Nardella. “Le scuole sono tutte allertate. Abbiamo sacchi di sale pronti ad essere utilizzati agli ingressi di tutte le scuole della citta’. I mezzi pubblici di trasporto hanno funzionato regolarmente salvo la tranvia che comunque dopo una sospensione per ghiaccio e’ stata attivata nella mattinata“.