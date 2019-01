Maltempo, neve in Toscana: diversi interventi dei Vigili del Fuoco, da Siena al Grossetano

I pompieri del comando di Grosseto stanno intervenendo per soccorrere alcuni automobilisti in difficolta’ a causa della neve nelle zone di Arcidosso, Castel del Piano e Seggiano, oltre a Roccatederighi, Valpiana e Gerfalco Massa Marittima.

I vigili del fuoco del Comando di Siena stanno intervenendo, dalle 13, a causa delle avverse condizioni meteo, causate dalle forti nevicate che hanno colpito la provincia senese. Al momento la zona piu’ colpita e’ la statale 223, che risulta bloccata dal km 52 al km 54 circa. Squadre di Siena e Grosseto stanno rimuovendo mezzi pesanti rimasti bloccati sulla strada, da entrambe le direzioni.

In citta’ numerosi interventi soprattutto nella zona ospedaliera, con ingorghi dovuti alla circolazione stradale a causa di alcuni alberi e rami caduti sulle strade. Ad Orgia , San Rocco a Pilli, soccorsa una persona, bloccata in macchina per la caduta di una pianta su una strada di campagna. In supporto al personale di Siena e’ in arrivo personale anche dal Comando di Arezzo, per la rimozione di piante e rami.