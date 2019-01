Maltempo, forte nevicata in Irpinia: disagi sulle strade

L’uscita autostradale di Grottaminarda lungo il tratto irpino dell’A16 Napoli-Canosa è stata chiusa per consentire il passaggio dei mezzi spazzaneve e spargisale. Attualmente e’ in corso un’abbondante nevicata che sta creando non pochi disagi alla circolazione.

I mezzi con una massa superiore alle 7,5 tonnellate non possono entrare in autostrada. Disagi si registrano anche lungo la strada Statale 7 Bis Ofantina, dove la neve rende particolarmente difficile il transito dei mezzi pesanti nell’area industriale di Bisaccia-Lacedonia. Disagi anche nella Valle del Sabato lungo la strada provinciale 270.

La neve ha superato i dieci centimetri in Alta Irpinia e nella Baronia, oltre che ad Ariano Irpino. In prefettura ad Avellino e’ attivo il tavolo per l’emergenza. L’allerta meteo e’ stata prorogata, ma a preoccupare di piu’ sono le temperature al di sotto dello zero, con le conseguenti gelate. I mezzi spargisale sono operativi su tutte le strade della provincia gia’ da 48 ore, ma alcuni servizi come il trasporto pubblico e la raccolta dei rifiuti hanno subito rallentamenti e interruzioni dovuti alle condizioni di viabilita’.