Maltempo e neve a Potenza: il sindaco chiude le scuole, “violenza verbale inaudita” sui social

A seguito della decisione di chiudere le scuole nella giornata di ieri, 10 gennaio, a causa del maltempo, il Comune di Potenza ha ricevuto “un numero notevole di commenti, pubblici ai diversi post su Facebook, e privati, di una violenza verbale inaudita, anche considerando che, nella quasi totalita’ dei casi, si tratta di studenti giovani e giovanissimi“: lo ha reso noto il sindaco, Dario De Luca. “Anche in occasione delle avverse condizioni meteorologiche registratesi a Potenza in questi ultimi giorni ho dovuto constatare con amarezza il livello infimo di molti dei commenti e dei messaggi privati indirizzati all’Amministrazione comunale e alla mia persona attraverso i canali informativi ufficiali dell’Ente. Senza entrare nel merito di chi usa profili falsi, altro particolare del quale comunque tener conto, ritengo che tali comportamenti deplorevoli debbano interrogarci come amministratori, cittadini, genitori, docenti, dirigenti scolastici, componenti a vario titolo delle diverse agenzie educative presenti sul territorio. Sarebbe bello che in tutte le famiglie, in tutte le scuole, in tutti i luoghi nei quali i nostri figli vivono, crescono, si confrontano, si rileggessero gli ultimi post pubblicati sul profilo Facebook del Comune, i relativi commenti e i consensi che i commenti stessi hanno ricevuto e ricevono“.