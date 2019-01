L’Anas ha decretato il codice giallo, con nevicate in atto, tra gli svincoli di Petina e Lagonegro, in Basilicata, e c’è uno stato di attenzione, con i mezzi spargisale in allerta, nelle zone a nord della Calabria. Al momento, comunque, la circolazione risulta regolare su tutta l’arteria.

article

1202037

MeteoWeb

Maltempo, nevica sull’A2 in Basilicata: circolazione regolare

http://www.meteoweb.eu/2019/01/maltempo-nevica-sulla2/1202037/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2017/01/Neve-Abruzzo-Autostrada-01.jpg

a2,maltempo,neve,neve a2

ANALISI E SITUAZIONE