Maltempo, nevicata nel Barese: situazione critica su molte strade

Continua la situazione critica sulle strade in provincia di Bari a causa delle ulteriori nevicate del pomeriggio e dell’abbassamento delle temperature. Secondo quanto reso noto dalla Prefettura la situazione più critica riguarda la statale 96 Bari-Altamura in particolare, in prossimità di quest’ultimo centro e verso Gravina dove è caduta la neve e la visibilità è ridotta. Ghiaccio si segnala sulla statale 172 dei trulli.

Transitabile anche la statale 100 Bari-Taranto, nonostante la nevicata abbondante. Tratti ghiacciati anche sulla provinciale 231 in zone Bitonto e Corato. La provinciale 79 Altamura-Cassano Murge è stata interessata da una copiosa nevicata con visibilità ridotta. Forte nevicata anche sulla provinciale 235 Altamura-Santeramo.

Altre strade come la 238 Altamura-Corato e la 151 Altamura-Ruvo di Puglia interessate da forti precipitazioni nevose con la presenza di ghiaccio e visibilità limitata. Pertanto le stesse sono percorribili solo da mezzi provvisti di tutte le adeguate dotazioni antineve.