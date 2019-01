Maltempo, partoriente ferma in auto per il ghiaccio: salvata

Con i famigliari stava raggiungendo in auto in tutta fretta l’ospedale perché stava per dare alla luce il proprio bambino, ma il ghiaccio sulla strada, la scorsa notte, ha rischiato di impedirle di giungere a destinazione: una donna di 37 anni è stata condotta in ospedale da un carabiniere che si e’ messo alla guida dell’autovettura a bordo della quale viaggiava.

E’ accaduto su un ponte dichiarato inagibile della strada provinciale che collega Francavilla Fontana (Brindisi) a San Marzano di San Giuseppe (Taranto). L’intervento dei carabinieri, in un luogo difficile da raggiungere perfino dal 118, ha fatto sì che la partoriente potesse arrivare in salvo all’ospedale dove è nato il bimbo che, insieme alla madre, e’ in ottime condizioni di salute.