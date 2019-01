Maltempo: la Provincia Pesaro Urbino pronta a intervenire

Oltre al “personale della Provincia di Pesaro Urbino, 63 ditte esterne con 100 mezzi sgombraneve e 65 mezzi per il trattamento antighiaccio, con una articolazione suddivisa in zone di intervento. E’ la ‘macchina’ che in base dal Piano neve la Provincia di Pesaro Urbino e’ pronta eventualmente ad attivare dopo l’allerta meteo per neve anche a bassa quota, vento forte e mare mosso fino al 4 gennaio diffuso dalla Protezione civile regionale.

“Siamo pronti ad intervenire – evidenzia il dirigente del Servizio viabilita’ Maurizio Bartoli -, su tutto il territorio, seguendo le linee del Piano neve del nostro ente” sulle strade di competenza”. Lo stanziamento della Provincia fino alla fine di marzo è di “400mila euro per attività di sgombero neve e antighiaccio.

La somma è uguale a quella dello scorso anno, anche se il numero di strade provinciali e’ inferiore per il trasferimento allo Stato della “Metaurense” (tratto Fermignano-Urbania), della “Fogliense” (Montecchio-Lunano) e della “Montelabbatese” dall’incrocio di via Solferino/via D’Arezzo a Pesaro, all’innesto con la Ss 423 nei pressi di Morciola.