Maltempo: strade provinciali di Piano Battaglia liberate dalla neve

Su richiesta della Protezione Civile Regionale, Anas è intervenuta per liberare dalla neve le strade provinciali di Piano Battaglia, località sciistica nel comune di Petralia Sottana, in provincia di Palermo. Ripristinata la percorribilità.

Le squadre di Anas hanno operato sulle strade provinciali 54 e 119 mediante mezzi spazzaneve muniti di vomero e retrostante spargisale. L’intervento si è concluso nella tarda serata di ieri consentendo la transitabilità in sicurezza senza particolari disagi per la circolazione nella zona.