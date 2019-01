Maltempo, Comune Portofino: Lavori proseguono senza sosta

Il Comune di Portofino ha comunicato, in una nota, che i cantieri alla Strada Provinciale 227, interrotta dalle forti mareggiate e dal Maltempo dei mesi scorsi, “non si fermano mai, neppure sotto le feste di Natale.

L’opera di riassesto e di rimessa in opera della sede della carreggiata non ha visto un solo momento di pausa – spiegano dal Comune – e gli uomini al lavoro sulla scogliera, a bordo dei mezzi meccanici intenti al posizionamento dei massi è stato ininterrotto già da pochissimi giorni dopo quella terribile notte in cui la mareggiata ha cancellato la strada”.

Il Comune ha voluto ringraziare per il gran lavoro tutte le maestranze coinvolte nei lavori per cercare di riaprire quanto prima la strada che collega il borgo marinaro, tra i più belli ed esclusivi del Paese, al resto della Liguria.

“Grazie. Davvero grazie agli ingegneri Bellina e Belfiore per la coordinazione dei lavori; un grazie sentito, dal cuore, agli operai e ai tecnici che tutti i giorni lavorano per riportare Portofino alla normalità ricostruendo letteralmente la strada in ogni suo angolo – sottolinea il primo cittadino Matteo Viacava – Credo proprio che l’arteria che collega Santa Margherita Ligure al nostro Borgo sarà nuovamente operativa entro Pasqua e lo sarà grazie al prezioso lavoro svolto dai ragazzi impegnati nella ricostruzione”.