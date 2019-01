Maltempo Potenza, si ritorna verso la normalità: effettuati 200 interventi dalla Protezione Civile

La situazione sta tornando alla normalità a Potenza dopo le abbondanti nevicate cadute per due giorni nella scorsa settimana mentre in provincia permangono disagi, soprattutto in alcune aree che presentano maggiori difficoltà nei collegamenti per l’orografia del territorio.

Il sindaco di Potenza, Dario De Luca, ha definito ”del tutto eccezionale” la fase meteorologica appena passata che si è rivelata, secondo il primo cittadino, più intensa del previsto. L’Acta, azienda comunale di tutela ambientale, ha operato in modo ininterrotto con 17 spazzaneve e spargisale, inoltre sono state attivate trenta ditte private cui è stato affidato il servizio nelle zone rurali per ”gestire una situazione oggettivamente complicata per quantità e durata della nevicata”.

Il sindaco ha inoltre ringraziato l’Anas, che ha messo a disposizione due mezzi nelle fasi critiche, e i volontari. Questi ultimi ”ancora in queste ore proseguono la loro opera per far tornare l’intero territorio comunale a una situazione di normalità”, ha aggiunto De Luca.

La Protezione civile comunale, in costante contatto con quella regionale e con la Prefettura che ha coordinato le operazioni, ha organizzato oltre duecento interventi, insieme alla Polizia locale e alle squadre tecniche comunali, come ad esempio la consegna di una ventina di bombole d’ossigeno per cittadini a letto, di medicinali, di beni di prima necessità e gruppi elettrogeni. ”Ringrazio infine tutti i cittadini di Potenza che si sono attenuti a quanto disposto con ordinanze e previsto dai regolamenti vigenti, scusandomi per i disagi che comunque si sono verificati”, ha concluso il sindaco.