Maltempo Potenza: “Finite le scorte di sale per la neve”

La Provincia di Potenza ha esaurito le scorte di sale da utilizzare in caso di ulteriori avversità meteorologiche per non fare attecchire il ghiaccio sulle strade.

A partire dal 29 dicembre per l’ondata di maltempo con temperature stabilmente sotto lo zero, sui 2600 chilometri della viabilità provinciale sono stati impiegati 47.000 quintali di cloruro di sodio, per una spesa di 350.000 euro.

La Provincia ha chiesto aiuto alla Regione Basilicata. Infatti il presidente della giunta Rocco Guarino ha chiesto lo stanziamento di 350.000 euro per poter assicurare l’acquisto di nuove scorte di sale così da garantire ”gli interventi necessari anche a fronte del perdurare delle condizioni meteorologiche avverse (le previsioni danno ancora neve e freddo almeno per la settimana in corso)”.

Inoltre la Provincia ha fatto sapere che ”sono quasi ultimati i fondi stanziati per l’utilizzo di mezzi e uomini impegnati per garantire il servizio”.