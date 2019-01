Maltempo Potenza: situazione in miglioramento, revocato divieto di transito per i mezzi pesanti

Situazione meteo in netto miglioramento a Potenza e in provincia, tanto che il prefetto del capoluogo lucano ha disposto “la revoca con decorrenza immediata dell’interdizione al traffico sulle strade statali e provinciali dei veicoli adibiti a trasporto merci di massa superiore alle 7,5 tonnellate“. “Si raccomanda, comunque, la massima prudenza nei comportamenti di guida attesa la presenza di ghiaccio in molte strade urbane ed extraurbane, in particolare lungo i viadotti e le arterie meno transitate. Anche i pedoni sono invitati alla cautela negli spostamenti per la presenza di ghiaccio“.