Maltempo Puglia: ancora disagi alla circolazione stradale e ferroviaria nel Salento

Disagi alla circolazione stradale e ferroviaria in Salento a causa delle intense nevicate: l’area più colpita è quella di Lecce, ma i registrano criticità anche nell’hinterland del capoluogo salentino. Numerose le chiamate ai centralini dei vigili del fuoco per rami e alberi caduti o pericolanti, e per mezzi in panne.

Traffico ferroviario rallentato a causa di un guasto agli impianti di circolazione nella stazione di Lecce provocato dalle precipitazioni nevose.