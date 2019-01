Maltempo Puglia: attivati i centri operativi comunali della provincia di Barletta Andria Trani

Prosegue il monitoraggio della situazione meteo da parte della prefettura di Barletta Andria Trani: nel corso della mattinata è stata riattivata la circolazione dei mezzi pesanti limitatamente alla rete autostradale ed alle strade extraurbane principali, salvo rivalutazioni in relazione all’evolversi della situazione.

Stamane, nella sala multirischi del Palazzo del Governo, il viceprefetto vicario Gaetano Tufariello ha presieduto una riunione con i referenti di Protezione Civile della Regione Puglia, della Provincia, dei Comuni, dei Vigili del Fuoco, di Asl e 118 per fare il punto della situazione dopo le prime precipitazioni nevose che hanno riguardato alcuni comuni della provincia.

“Sono stati attivati i primi Centri Operativi Comunali a Barletta, Bisceglie e Spinazzola e si e’ provveduto con la salatura delle arterie stradali maggiormente sensibili, in prossimita’ di strutture ospedaliere e dei luoghi maggiormente frequentati. Costantemente verificata, poi, l’efficienza delle dotazioni in possesso, mezzi e risorse umane e strumentali da impiegare, nonche’ ogni altra misura organizzativa prevista dalle vigenti pianificazioni di Protezione Civile. Particolarmente attenzionati, di concerto con la Asl e la Centrale Operativa del 118 – si spiega in una nota – i servizi di trasporto per il personale medico impiegato nelle strutture ospedaliere e per i pazienti dializzati, mentre e’ stata effettuata una prima ricognizione delle strutture eventualmente disponibili ad ospitare persone senza fissa dimora, con l’ausilio dei Servizi Sociali dei Comuni e le associazioni di volontariato“.