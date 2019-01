Maltempo Puglia: disagi negli aeroporti, alcuni voli dirottati

La neve ha determinato lievi disagi al traffico aereo questa mattina negli aeroporti della Puglia: l’aeroporto di Brindisi è aperto, ma i voli in arrivo dirottati sono stati 5 e altri 2 voli non sono partiti.

Sono stati dirottati in altri aeroporti i voli provenienti da Bologna, Bergamo, Londra, Memmingen e Roma.

Pochi problemi a Bari, dove si sono registrati solo lievi ritardi dovuti alla richiesta di “de-icing”, la rimozione ghiaccio e neve dai velivoli.