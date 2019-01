Maltempo, rischio rottura dei contatori: l’Acquedotto Pugliese intensifica le attività

Dopo l’arrivo del maltempo in tutta regione, Acquedotto Pugliese ha intensificato le attività di prevenzione nella vasta e capillare rete dei suoi impianti idrici, fognari e di depurazione. L’obiettivo è quello di non far mancare l’acqua nelle abitazioni dei cittadini serviti dalla società e di non registrare azioni di interruzione nel funzionamento degli impianti di depurazione.

“Rinnovo l’invito ai nostri clienti – dichiara il presidente Simeone di Cagno Abbrescia – al rispetto delle fondamentali raccomandazioni per la protezione dei contatori, esposti al rischio di danni per il gelo causato da temperature al di sotto dello zero. In questa fase, oltre al nostro forte impegno, è necessaria anche la vostra collaborazione sulla quale siamo fiduciosi di poter contare”.

Nicola De Sanctis, amministratore delegato spiega che l’evoluzione del maltempo viene seguita attentamente in coordinamento con le indicazioni della Prefettura e della Protezione Civile regionale. “Abbiamo messo in campo il nostro accresciuto impegno – dice – ad evitare situazioni di pericolo o interruzioni improvvise. Nel 2017 abbiamo affrontato un’annata straordinaria di interventi per la rottura di oltre 10.000 contatori, causati dal gelo. Tutto accadde, fu affrontato e risolto in pochissimi giorni. Un’esperienza consolidata che ci vede impegnati ad organizzarci con azioni preventive.

La comunicazione Aqp, molto opportunamente, in questi giorni – continua De Sanctis – sta insistendo sulla collaborazione dei clienti perché provvedano alla coibentazione dei contatori e allo svuotamento degli impianti interni, soprattutto nelle abitazioni disabitate”.

Tra le azioni preventive più significative messe in campo da Aqp per questa allerta generale la verifica straordinaria del funzionamento dei gruppi elettrogeni in dotazione agli impianti di sollevamento acqua potabile, acque fognarie e negli impianti di depurazione. Si tratta di impianti già installati ed in esercizio in tutti gli impianti dedicati (tra cui i 187 depuratori).

In caso di mancanza di erogazione di energia elettrica, i gruppi elettrogeni sono programmati per un immediato intervento. Poi vengono verificate ed eventualmente integrate le scorte di gasolio per il funzionamento dei gruppi elettrogeni. In magazzino si tengono contatori e attrezzature necessarie a far fronte ad eventuali problemi di emergenza. Le squadre operative sono state tutte preallertate. Si è provveduto al potenziamento degli organici anche con il rientro di personale dalle ferie. In zone particolarmente sensibili è sempre crescente la sostituzione di contatori con nuovi contatori antigelo. In zone ad alto rischio, continua l’installazione anche di coperture di protezione dei contatori.