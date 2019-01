Maltempo Puglia, il sindaco di Bari: “Strade percorribili ma usare l’auto solo se necessario”

“Al momento le strade in città sono tutte percorribili, ma in ogni caso è preferibile evitare di utilizzare l’auto se non è strettamente necessario” lo ha dichiarato il sindaco di Bari Antonio Decaro che sta monitorando la situazione insieme all’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso. “Sta nevicando e per precauzione stiamo continuando a spargere sale sui tratti in pendenza, sui ponti e sottopassi e anche sulle strade più trafficate e le direttrici di accesso alla città la neve non dovrebbe fermarsi sulla pavimentazione stradale, anche perché già da domani è previsto un aumento delle temperature“.