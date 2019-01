Maltempo Puglia: predisposta assistenza per i senzatetto

L’ondata di freddo e le nevicate previste nelle prossime ore in Puglia hanno indotto i sindaci di Bari, Taranto e Brindisi a predisporre piani di emergenza per i senzatetto. Nel capoluogo pugliese il sindaco Antonio Decaro ha emanato un’ordinanza che aumenta i posti letto per i senzatetto nelle strutture di accoglienza convenzionate con il Comune.

Complessivamente saranno messi a disposizione altri 85 posti. Il Comune di Taranto ha reso operativo il dormitorio comunale presso la sede dell’ex mercato al quartiere Tamburi che puo’ ospitare sino a 40 cittadini, a supporto del gia’ esistente dormitorio della Caritas diocesana. La struttura e’ perfettamente riscaldata e corredata di ogni comfort.

A Brindisi, invece, il Comune, con l’aiuto della polizia locale, individuera’ coloro che potrebbero avere la necessita’ di trascorrere, da oggi e fino al 7 gennaio, la notte al coperto anziche’ in strada. Saranno gli agenti della polizia locale ad indirizzare le persone senza fissa dimora presso una struttura gia’ individuata.