Maltempo Puglia: stop ai collegamenti con le Isole Tremiti

Il vento forte e gelido che soffia sulla Puglia ha reso impossibili i collegamenti da e per le isole Tremiti che sono isolate. Nessun traghetto ha potuto lasciare il porto di Termoli a causa del mare forza 8.

Gli ormeggi sono stati rinforzati mentre la capitaneria di porto ha diramato un avviso burrasca che prevede vento da nord a forza 8 e mare molto mosso.

La protezione civile di Puglia ha dichiarato una allerta gialla per neve e vento a partire da questa sera e per le prossime 24 ore su tutto il territorio regionale. Il dipartimento continuera’ a monitorare la situazione in base a un ulteriore calo delle temperature e di possibili precipitazioni nevose.