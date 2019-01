Maltempo: rinviata la Campobasso-Sangiustese per neve

Primi rinvii di partite in Molise a causa del Maltempo che sta colpendo da due giorni la regione. Il Campobasso Calcio, rende noto attraverso la sua pagina Facebook che “A causa delle condizioni metereologiche che rendono impraticabile il campo di gioco del Nuovo Romagnoli, e il raggiungimento dello stesso, la SSD Citta’ di Campobasso ha ottenuto il rinvio della partita Campobasso-Sangiustese, valevole per la prima giornata di ritorno del campionato nazionale di serie D, girone F, prevista per domenica 06/01/2019 al 30/01/2019, alle ore 1430.