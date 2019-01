Maltempo: scuole al freddo nell’Aretino e a Pistoia

Scuole al freddo nell’Aretino a causa delle basse temperature che hanno mandato in tilt gli impianti di riscaldamento in alcuni istituti. Le criticita’ sono emerse in particolare al Liceo Varchi di Montevarchi e negli istituti di Sansepolcro. Lo rende noto la Provincia di Arezzo.

Nel Liceo Varchi si era registrato un guasto, risolto grazie all’intervento tempestivo dei manutentori che hanno reperito una pompa sostitutiva direttamente a Modena, onde evitare lungaggini nei tempi di attesa.

L’impianto termico e’ dunque ripartito, ma criticita’ persistono ancora in alcune aule e laboratori, dove gli elementi radianti non riescono a raggiungere temperature adeguate. Analoga situazione si ripete negli istituti di Sansepolcro dove anche qui gli impianti sono rimasti accessi ininterrottamente per permettere il raggiungimento delle temperature adeguate all’interno delle aule. Difficolta’ in una scuola del comune di Arezzo.

Disagi anche a Pistoia dove Azione studentesca oggi ha svolto presidi davanti all’istituto Pacini e al liceo Forteguerri di Pistoia per protestare contro il freddo nelle scuole e regalando delle coperte. “Abbiamo voluto organizzare questo presidio regalando coperte come provocazione dopo i fatti di questi giorni – spiega in una nota Jacopo Venturi, rappresentante di Azione studentesca -. Che i termosifoni non siano stati accesi o non per il tempo dovuto e con il dovuto anticipo e’ evidente, tanto piu’ che e’ ridicolo dover ribadire a distanza di un anno i medesimi problemi, con caldaie e caloriferi guasti che da un anno all’altro non vengono riparati”.