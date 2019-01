Maltempo: domani 23 gennaio scuole chiuse a Spoleto

Scuole chiuse per il maltempo domani a Spoleto. Firmato il provvedimento per tutte le scuole di ogni ordine e grado. L’ordinanza è stata firmata dal Sindaco Umberto de Augustinis. Il provvedimento di chiusura riguarda le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, gli asili nido, i servizi della prima infanzia, nonché i centri diurni socio-riabilitativi per disabili minori, adulti e per anziani non autosufficienti, presenti nel territorio comunale.

La decisione si è resa necessaria a seguito del peggioramento delle condizioni meteo comunicate, attraverso il Bollettino di Criticità del 21 gennaio, dal Centro Funzionale della Regione Umbria ed, in particolare, a seguito dell’Avviso di Criticità n° 1 (sempre del 21 gennaio) che prevede Allerta Codice Arancione per Rischio Neve anche nel territorio comunale di Spoleto, dalle ore 14.00 di oggi alle ore 14.00 di mercoledì 23 gennaio.

Il Comune di Spoleto sta predisponendo in queste ore tutte le azioni necessarie per il contenimento dei disagi che potrebbero essere causati dal peggioramento delle condizioni meteorologiche.