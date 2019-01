Maltempo Serbia: stato d’emergenza per neve

Intense nevicate stanno colpendo la Serbia: sono sempre più difficoltosi i trasporti e l’erogazione di elettricità. Le autorità di Belgrado hanno decretato oggi lo stato di emergenza in cinque distretti: Nova Varos, Ivanjica, Arilje, Luciani e Rashka.

Neve e ghiaccio stanno creando disagi anche protagonisti in altri Paesi balcanici, come Montenegro e Kosovo, dove si registrano analoghe criticità